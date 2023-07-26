Tuz Gölü'nün rengi kırmızıya döndü! Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız...

Pembe ya da kırmızıya bürünüyor. Göl, bu şekilde kendisini güneşin zararlı etkisinden koruyor.

Bembeyaz görmeye alışkın olduğumuz göl, Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde 70'inin karşılandığı Tuz Gölü.

Kendine özgü doğal yapısı ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Tuz Gölü, sıcaklığın arttıı yaz dönemlerinde, pembe ya da kırmızı oluyor.

Göl, bu renklerin oluşmasını sağlayan beta-karoten madde sayesinde, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden de korunmuş oluyor. Algler bu maddeyi özellikle sıcaklığın ve tuzluluğu arttığı yaz döneminde üretiyor.

Tuz Gölü’nün büyük bir kısmı yaz aylarında tuzun yüzeye çıkmasıyla daha sonra beyaza bürünüyor.

Gölde yaşanan bu değişim ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.