Tuz Gölü'nün rengi kırmızıya döndü! Sebebini duyunca çok şaşıracaksınız...

Bembeyaz tuz gölünün, kırmızıya bürünmüş halini getireceğiz ekranlara. Sebebi ise, sıcaklığın ve tuz oranının artması. Kendini korumaya alan göl, zaman zaman kırmızı zaman zaman ise pembe görünümü ile hem bilim meraklılarının ilgi odağı oluyor hem de turistlere görsel şölen sunuyor....

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Pembe ya da kırmızıya bürünüyor. Göl, bu şekilde kendisini güneşin zararlı etkisinden koruyor.

Bembeyaz görmeye alışkın olduğumuz göl, Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde 70'inin karşılandığı Tuz Gölü.

tuz gölü rengi kırmızı

Kendine özgü doğal yapısı ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Tuz Gölü, sıcaklığın arttıı yaz dönemlerinde, pembe ya da kırmızı oluyor.

Göl, bu renklerin oluşmasını sağlayan beta-karoten madde sayesinde, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden de korunmuş oluyor. Algler bu maddeyi özellikle sıcaklığın ve tuzluluğu arttığı yaz döneminde üretiyor.

kırmızı tuz gölü

Tuz Gölü’nün büyük bir kısmı yaz aylarında tuzun yüzeye çıkmasıyla daha sonra beyaza bürünüyor.

Gölde yaşanan bu değişim ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

# Tuz Gölü

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