Kopenhag'da Kuran yakılmasını engellemek isteyen kadın saldırıya uğradı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kuran yakılmasını engellemek isteyen kadın, grup üyelerinin saldırısına uğradı, araya giren polis kadını olay yerinden uzaklaştırdı.

Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun üyeleri, 24 Temmuz'da Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmaya hazırlandığı sırada bir kadının tepkisiyle karşılaştı.

Grubun bulunduğu alana yönelen kadın, üzerine ayakkabı konmuş Kur'an-ı Kerim'i alarak, yakılmasını engellemeye çalıştı.

Grup üyelerinin kadına saldırarak elindeki Kur'an-ı Kerim'i almaya çalıştığı sırada polis duruma müdahale etti. Tarafları ayıran polis, olay yerinden uzaklaştırdığı kadının elinden aldığı Kur'an-ı Kerim'i gruba yeniden verdi.

Tepkisini bağırarak da dile getiren kadın, "Kimse Kur'an-ı Kerim'i yakmaz, size yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

Yerel basındaki habere göre de polis olaydan sonra bir süre konuştuğu ve kimlik bilgilerini sorguladığı kadını karakola götürdü ve hakkında "hırsızlığa teşebbüs" suçlamasında bulunuldu. Kadın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin görüntüler grubun sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

Kaynak: TRT Haber

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