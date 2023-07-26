El Nino dünyayı kavuruyor! Dünya ülkeleri rekor sıcaklarla boğuşuyor

Sıcaklar hava sonucu Arap ülkelerinde elektrik şebekeleri arızalanmaya başladı. Deniz ve okyanus sularının ısısı da rekor kırıyor. İşte dünyayı kasıp kavuran sıcaklıların bilançosu...

Küresel ortalama sıcaklık 3 Temmuz'da rekor seviyeyi görmesinin ardından 23 gündür üst üste yüksek seyrediyor.

El Nino koşulları aşırı sıcak hava dalgaları tüm dünyayı etkisi altına aldı. Rekor seviyedeki deniz yüzeyi sıcaklıkları da sıcaklık değerlerinin artmasına yol açıyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü, 4 Temmuz'da El Nino koşullarının başladığını duyurmasının ardından sıcak hava dalgasının Akdeniz, Kuzey Afrika, Asya ve ABD'nin güney kesimlerinde iki hafta boyunca etkili olacağını açıklamıştı.

Dünya Meteoroloji Örgütü, Akdeniz'de deniz yüzeyi sıcaklıklarının bazı bölgelerde 30 dereceyi aşabileceğini ve ortalamadan 4 derece daha yüksek olabileceğini bildirdi.

KKTC'de sıcaklar nedeniyle belirli saatlerde dışarıda çalışma yasağı uzatıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sıcak hava koşulları nedeniyle 17-21 Temmuz tarihleri arasında uygulanan belirli saatlerde dışarıda çalışma yasağı, 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

31 Temmuz gün bitimine kadar 12.00-16.00 saatleri arasında açık havada çalışma yapılmayacak.

KKTC'de mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları sebebiyle daha önce 17 Temmuz'dan 21 Temmuz'a kadar işçilerin dışarıda çalışmaları yasaklanmıştı.

Akdeniz gibi okyanus suları da aşırı ısındı. Florida eyaletinin güneyindeki Manatee Körfezi'nde bulunan bir şamandıranın 24 Temmuz'da okyanus suyu sıcaklığını 38,38 derece olarak ölçüldü. Bunun küresel bir rekor olabileceğini açıklandı.

ABD'de sıcak hava dalgaları birçok eyaleti etkisi altına alırken, aşırı ısınan asfalta ya da cisimlere dokunulması sonucu oluşan yanık şikâyetiyle hastanelere başvuranların sayısı arttı.

Yunanistan bu yıl da kavurucu sıcaklar ve orman yangınlarıyla sınanıyor. Ülkede son 12 günde 600'den fazla yangın çıktı.

İtalya'nın güneydeki bölgelerde çok sayıda noktada çıkan orman yangınlarının doğrudan ve dolaylı etkileri sebebiyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sicilya Adası'nda irili ufaklı 86 yangınla mücadele ediliyor.

Fransa'nın güneyindeki Korsika Adası'nda gece başlayan yangında 200 hektarlık alan alevlere teslim oldu.

Hırvatistan'ın Dubrovnik şehri yakınlarındaki Plat bölgesinde çıkan orman angınlarında, söndürme çalışmaları devam ediyor. Hırvatistan'daki yangın Bosna Hersek'e de sıçradı.

Arap ülkelerinde sıcaklığın bazı bölgelerde 50 santigrat dereceyi bulduğu bu günlerde şebekeleri zorlayan enerji tüketimine bağlı olarak sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor.

Yemen, Lübnan, Suriye ve Sudan gibi ülkelerde halk günün büyük bölümünü elektriksiz geçiriyor.

Petrol zengini Irak ve Libya'da da elektrik kesintilerinin önüne geçilemiyor.

Körfez ülkelerinin yanı sıra Ürdün ve Cezayir'de ihtiyaç fazlası enerjiyle artan talep karşılanmaya çalışılıyor.