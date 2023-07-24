Ukrayna'dan Moskova ve Kırım'a terör saldırısı! Dronlar boş binaya çarptı

Ukrayna Moskava ve Kırım'a drone'lar ile terör saldırısı düzenledi.

Moskavo'ya yapılan saldırıda iki insansız hava aracı kullanıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, drone'ların boş iki binaya çarptığını, saldırı sonucu ölen ve yaralanan olmadığını belirtti.

Ukrayna Kırım Yarımadası'na ise 17 insansız hava aracı ile saldırdı. Rusya Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklamada saldırı girişiminin elektronik harp araçlarıyla engellendiği ifade edildi. Ayrıca Rus hava savunma sistemleri tarafından 3 İHA'nın da vurulduğu kaydedilen açıklamada, engellenen "terör saldırısı" sonucunda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Rusya ise Odessa'daki Ukrayna hedeflerini vurmaya devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'ya yönelik terör saldırılarının hazırlanmakta olduğu Odessa bölgesindeki tesislerin vurulduğunu duyurdu.

Sahada bu gelişmeler yaşanırken Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleskandr Lukaşenko St. Petersburg'da bir araya geldi.

Putin, Ukrayna ordusunun karşı taarruza geçtiği günden beri 26 bini aşkın personelini kaybettiği söyledi. Putin ayrıca, Ukrayna’daki yabancı paralı askerlerin kendi aptallıkları nedeniyle büyük kayıplar verdiğini belirtti.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ise Batı'nın Ukrayna planını açıkladı. Lukaşenko, Batı'nın Ukrayna’yı NATO’ya parçalar halinde kabul etmeyi planladığını açıkladı. Bunun için de NATO'nun ülkenin batıdaki topraklarını koparmaya çalıştığını söyledi. Lukaşenko Amerikalılar tarafından desteklenen plan çerçevesinde Batı Ukrayna'nın Polonya'ya ilhek edilmeye çalışıldığına dikkat çekti.