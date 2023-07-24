Yunanistan orman yangınlarıyla boğuşuyor! 82 noktada alevlerle mücadele devam ediyor

Yunanistan'daki orman yangınları devam ediyor.

Rodos Adası'ndaki yangın sebebiyle 19 bin kişi tahliye edildi.

Yunanistan İklim Bakanlığı tahliye operasyonunun ülkede şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonu olduğunu açıkladı.

Rodos'tan tahliye ediyen turistlerden 95'i feribotla Muğla'nın Marmaris ilçesine getirildi.

TÜRKİYE'DEN YUNANİSTAN'A YARDIM

Türkiye, Yunanistan'daki yangınların söndürülmüse için 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı, 1 adet T70 yangın söndürme helikopteri görevlendirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Dünyanın ortak mirası ormanlar için görevdeyiz" mesajıyla Türkiye'nin Yunanistan'a verdiği desteği duyurdu.

82 NOKTADA ORMAN YANGINLARI DEVAM EDİYOR

Bir yangın haberi de Korfu Adası'ndan geldi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlayan yangın sebebiyle 12 yerleşim biriminin boşaltıldığı belirtildi.

Yunanistan genelinde 82 noktada orman yangınları devam ediyor.