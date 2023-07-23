İsrail'de sular durulmuyor: Meclisin yakınına çadırlar kuruldu

İsrail Hükümeti, yargının yürütme üzerindeki denetimini kaldıran yasa tasarını, oylama için hafta başında Meclise getirmeye hazırlanıyor.



Tasarıya karşı aylardır eylem yapan İsrailliler ise, Batı Kudüs'te Meclis yakınlarında yer alan bir parkta çadır kurdu.



İsrail’de, yargı düzenlemesinin gündeme gelmesiyle başlayan Hükümet karşıtı protestolar yaklaşık 7 aydır devam ediyor.

Protestocular, seçimle meşru şekilde iktidara gelen Netanyahu'ya bu yetkinin, sistemi değiştirmek için değil ülkeyi yönetmek için verildiğini belirtiyor.



Tartışmalı düzenleme, Meclis'te 11 Temmuz’da yapılan ilk oylamadan geçmişti. Yasalaşması için gereken 2. ve 3. oylama için 24 Temmuz'da tekrar Meclise getirileceği açıklanmıştı.



