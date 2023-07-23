Batı kültürel çürümeye çare arıyor: LGBT bireylerde intihar riski 8 kat fazla

Danimarka’da 6 milyonu aşkın kişinin sağlık verileri taranarak yapılan araştırma, trans kişilerin intihar riskinin toplumun geri kalanına kıyasla neredeyse 8 kat fazla olduğunu gösterdi. ABD’de yapılan bir başka araştırmaya göre ise bu gençler arasında intihar eğilimi yüzde 45 düzeyinde.

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LGBT ideolojisinin pompalandığı Batı, sistemin yarattığı ruhsal sorunları çözmekte yetersiz kalıyor.

Danimarka’da 6 milyonu aşkın kişinin sağlık verileri taranarak yapılan araştırma, trans kişilerin intihar riskinin toplumun geri kalanına kıyasla neredeyse 8 kat fazla olduğunu gösterdi.

Amerikan Tıp Derneği Dergisi’nde yayınlanan araştırmaya göre trans kişilerde hem intihar girişimi hem de intihar oranları toplumun genelinden kat kat yüksek.

Araştırma, intihar girişimi oranının trans kişilerde 7,7 kat, intihar oranlarının ise 3,5 kat daha fazla olduğunu gösterdi.

Danimarka’da doğan 15 yaş ve üzerindeki 6 milyon 657 bin 456 kişinin hastane kayıtları tarandı. 1980 yılının ilk gününden 2021’in son gününe kadar yapılan taramada yasal cinsiyet değiştirme başvurusu yapan 3 bin 800 trans kişi saptandı. Grubun yüzde 43’ü psikiyatrik teşhis almıştı.

Danimarka toplumunda trans olmayan kişilerde bu oran yüzde 7 olarak belirlendi. Trans grupta 92 intihar girişimi ve 12 intihar nedenli ölüm yaşandı. Araştırmacılar, verilerin yakalayamadığı cinsel kimliği açık olmayan başka intiharlar da olabileceğine dikkat çekti.

Araştırma ayrıca, trans kişilerde, intihar dışı ölümlerin de diğer grubun iki katı kadar olduğunu gösterdi.

# lgbt

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