Ukrayna Rusya'ya karşı yasaklı misket bombasını kullandı!

Ukrayna yasaklanan misket bombasını kullandı.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod Bölgesi'ne Kiev' bağlı güçler tarafından misket bombalarıyla saldırı düzenlendi.



Belgorod Bölge Valisi Galdkov, Ukrayna'nın Juravlevka köyüne 3 misket bombası attığını belirtti.

Köye düzenlenen saldırıda ayrıca 21 top mermisi, 10 havan mermisi ve 1 kamikaze İHA ile saldırıldı.

Ukrayna'nın misket bombaları kullanarak düzenlediği saldırıda savaş muhabiri Juravlev hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Kullanımı yasak olan misket bombaları hakkında uyarıda bulunan Birleşmiş Milletler, "Çok endişe verici, bu tür silahlar geçmişte bırakılmalı. Bunlar kullanılmamalı" dedi.

Yerde patlamadan kalabilecek yüzlerce küçük patlayıcı barındıran misket bombalarının kullanımı, uzun vadede sivillere yönelik riskleri nedeniyle birçok ülke tarafından yasaklanmıştı.