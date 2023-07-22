Ukrayna'dan Rusyasız Tahıl Koridoru çalışması! Hakan Fidan'dan Tahıl Koridoru açıklaması

Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Rusyasız bir çözümün zorlama ve tehlikeli olacağını söyledi. Öte yandan Rusya tahıl koridoruna dönmek için 7 şartını açıkladı.

Tahıl Koridoru Anlaşması çıkmazda. Rusya verilen sözlerin yerine getirilmemesi üzerine 17 Temmuz'da sona eren süreyi uzatmadı.

Bunun üzerine anlaşma 17 Temmuz'dan itibaren askıya alındı.

Körfez turunu tamamlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilk görüşmesini Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptı.

Zelenski’nin talebi üzerine yapılan telefon görüşmesinde, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılması ayrıntılarıyla ele aldındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin sürenin uzaması konusunda gayret ortaya koyduğunu belirtti.

Erdoğan'ın Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de telefon görüşmesi yapması bekleniyor.

Venezuelalı mevkidaşı Yvan Gil ile görümesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakin Fidan da Tahıl Koridoru Anlaşması konusunda önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Fidan, Rusyasız bir çözümün zorlama ve tehlikeli olacağını ifade etti.

Öte yandan Rusya, tahıl anlaşmasına dönmek için 7 şartını açıkladı.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, Batı'nın 7 şartı yerine getirmesi halinde Moskova'nın tahıl anlaşmasına döneceğini söyledi.

İşte Rusya'nın 7 şartı:

Rus tahıl ve gübresinin dünya pazarlarına arzına yönelik yaptırımların sözde değil, gerçek anlamda kaldırılması.

Gıda ve gübre tedariki alanında hizmet veren Rus bankalarının, finans kurumlarının önündeki tüm engellerin kaldırılması.

Tarım makinelerinin ve gübre endüstrisiyle ilgili yedek parça ve bileşenlerin Rusya'ya sevkiyatına yeniden başlanması.

Gemilerin kiralanması ve Rus gıda ihracatının sigortalanması ile ilgili tüm sorunların çözülmesini ve bu sevkiyatlar için tüm lojistiğin sağlanması.

Rus gübresinin ve gübre imalatında kullanılan hammaddelerin sevkiyatının genişletilmesi için her türlü koşulun sağlanması ve Tolyatti-Odessa amonyak boru hattının yeniden devreye alınması.

Tarım sektörüyle ilişkili dondurulmuş Rus varlıkları üzerindeki blokajın kaldırılması.

Tahıl anlaşmasının yeniden beşeri niteliğe sahip olmasının sağlanması ve anlaşmanın zengin ülkeleri daha zengin yapmak yerine ihtiyaç sahibi ülkelerin çıkarlarına hizmet etmesi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, Rusya'nın bu 7 şart yerine getirildiği takdirde Moskova'nın tahıl anlaşmasına döneceğini kaydetti. Polyanskiy, ancak şu anda Rus diplomatların sadece demagoji ve ikiyüzlülükle karşı karşıya olduğunun altını çizdi.