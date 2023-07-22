Aliyev, Ermenistan ile barış şartını açıkladı!

Aliyev, Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da düzenlenen "4. Sanayi Devrimi Döneminde Yeni Medya" başlıklı Global Media Forumu'nun açılışında bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.

Ülkesinin Rusya ile ilişkilerine değinen Aliyev, "Her iki ülke tarafından yürütülen çalışmaların hacmine bakıldığında, her iki tarafın da işbirliğini güçlendirmeye ve belirli sonuçlara yönelik işbirliğine odaklandığı görülmektedir. Bu ilişkilerin derinliğini çok iyi biliyoruz. Karşılıklı ilişkilerimizin alanı oldukça geniştir." ifadelerini kullandı.

Aliyev, Güney Kafkasya'da bölgesel kalkınmanın Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi ile bağlantılı olduğunu belirterek, "Şu anda, bir dizi uluslararası kuruluş, karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm bulmamıza yardımcı olmaya çalışıyor. İyi ki artık tüm uluslararası kuruluşlar çözümün uluslararası hukuka dayanması gerektiğini anlamış durumda. 2. Karabağ Savaşı'nın üzerinden neredeyse üç yıl geçti. Karabağ'ın Azerbaycan'ın bir parçası olduğuna dair doğrudan ifadeleri giderek daha fazla duyuyoruz. İşgal sırasında bu tür açıklamalar yapılmış olsaydı muhtemelen savaş olmayacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Karabağ ve Doğu Zengezur'a her geldiğinde büyük gurur yaşadığını vurgulayan Aliyev, "Önümüzdeki üç yılda 150 binden fazla insanı Karabağ ve Doğu Zengezur bölgelerine geri getireceğiz. Sadece Karabağ bölgesinde 2026 yılına kadar 140 bin kişinin geri dönmesi bekleniyor." diye konuştu.

Aliyev, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki normalleşme sürecine ABD, Rusya ve Avrupa Birliği'nin yardımcı olmaya çalıştığını, Azerbaycan'ın da bu sürece içtenlikle katılarak sonuç odaklı bir yaklaşım sergilediğini kaydetti.

Müzakerelerden henüz sonuç alınmadığını söyleyen Aliyev, konuşmasını şöyle sürdürdü:

- Ermenistan'ın son bir adım atması gerektiğini düşünüyorum. Savaştan sonra zaten bir dizi adım attılar ve bu adımların gönüllü olarak atıldığını söyleyemem. Son 2,5 yılda birçok önemli olay yaşandı. Bu olaylar gösterdi ki onlar bizim toprak bütünlüğümüzü tanımazlarsa bizim de onların toprak bütünlüklerini tanımayacağız. Bunun onlar için ne anlama geldiği çok açık. Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu zaten kabul ettiler, açıkça ilan ettiler ve artık anlaşmayı imzalama aşamasına geldiler. İşte bu son noktadır. Ermenistan, Azerbaycan'a karşı toprak iddialarından vazgeçerse barış anlaşması yıl sonuna kadar imzalana bilir. Fakat bu olmazsa barış da olmayacak. Bu da bölge için iyi bir senaryo olmayacak.

"UZUN YILLAR MAYIN TEHLİKESİNİ HİSSEDECEĞİZ"

Ermenistan'ın işgal döneminde döşediği mayınların neden olduğu sorunlara da değinen Aliyev, "300'den fazla insanımız bu mayınların kurbanı oldu. Bölgede milyondan fazla mayın var. Gece gündüz çalışma yapılıyor mayınların temizlenmesi için. Bu uzun bir süreç. Maalesef gelecekte de kurbanlar olacaktır. Uzun yıllar mayın tehlikesini hissedeceğiz." şeklindeki değerlendirmelerini paylaştı.

İşgalden kurtarılan bölgelerdeki imar ve ihya çalışmalarından da bahseden Aliyev, "Karabağ ve Doğu Zengezur'un imar ve ihyası için harcanan para yıl sonuna kadar 7 milyar dolara ulaşacak. İlk aşamada 8 şehir ve 100 köyü yeniden kurmayı planlıyoruz." dedi.

Aliyev, Karabağ'daki Ermeni nüfusun durumuna ilişkin ise "Karabağ'daki Ermenilerin sözde liderleri halkı adeta rehine tutuyor. Karabağ Ermenilerinin entegrasyonu kendilerini rehin tutan cuntadan kurtulduğunda mümkün olacak. Ermenilerin hakları bizim anayasa ile korunacak. Azerbaycan çok kültürlü ülkedir. Bu da bizim servetimizdir. Tüm etnik gruplar aynı haklara sahiptir. Herhangi bir grup diğerinden üstün olmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.