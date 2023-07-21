Rusya'dan Karadeniz'de dikkat çeken tatbikat!

Karadeniz'de sular ısınıyor. Rusya, Tahıl Koridoru Anlaşmasını durdurduktan sonra şimdi de Karadeniz'de tatbikata başladı. Tatbikat Karadeniz'in kuzeybatısında düzenleniyor. Ukrayna'nın limanları bu bölgede yer alıyor. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin "potansiyel askeri yük taşıyıcısı" olarak değerlendirileceğini açıklamıştı.

Karadeniz'de sular ısınıyor.

Rusya,Tahıl Koridoru Anlaşmasını durdurduktan sonra şimdi de Karadeniz'de tatbikata başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, donanma güçlerinin, Karadeniz’de gemilerin geçişine geçici olarak kapatılan belli bir alanını izole etme ve bu uygulamayı ihlal eden geminin alıkonulmasını içeren bir tatbikat gerçekleştirdiğini duyurdu.

Rusya, Tahıl Koridoru Anlaşmasını durduktan sonra Zelenskiy Rusya olmadan da Tahıl Koridonu'nun açık kalabileceğini iddia etmişti. Bunun üzerine Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin "potansiyel askeri yük taşıyıcısı" olarak değerlendirileceğini açıklamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasının ardından Ukrayna da Karadeniz sularında Rusya limanları ve Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna limanları yönünde seyahat eden tüm gemilerin "askeri kargo taşıyıcısı" olarak kabul edilebileceği uyarısında bulundu.

Rus Donanması'nın Karadeniz'deki tatbikatı bu açıklamanın ardından geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, savaş gemilerinin, Karadeniz’in kuzeybatısında bir tatbikat gerçekleştirildiğini ve söz konusu tatbikat sırasında Karadeniz’deki belli bir alanın gemi geçişlerine kapatılması halinde bu alanın izole edilmesi ve buna uymayan olası bir geminin alıkonulması senaryosunun çalışıldığını kaydetti.

Tatbikat sırasında İvanovets savaş gemisinin, hedef gemiyi seyir füzeleri ile vurduğu belirtildi.