Borrell ağzındaki baklayı çıkardı! Türkiye-AB ilişkilerinin kilit noktasını açıkladı

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısında Türkiye Mart 2021'den beri ilk kez resmi olarak gündeme getirildi.

Toplantının ardından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell açıklama yaptı.

Borrell, Türkiye – Avrupa Birliği ilişkilerinde Doğu Akdeniz'de gerginliğin kalıcı şekilde azaltılması ve Kıbrıs meselesinin ilgili Birleşmiş Milletler kararları uyarınca çözülmesinin kilit önem taşıyacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler, Kıbrıs meselesi konusunda federasyon temelli bir çözüm teklif ediyor. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Devleti ise iki devletli bir çözüm ortaya koyuyor.

Borrell'in bu açıklamayı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü olan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda yapması ise dikkat çekti.

Borrell ayrıca, Türkiye – AB ilişkileri konusuna Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin de müdahil olması gerektiğini söyledi.

MİÇOTAKİS'TEN ÇİRKİN PAYLAŞIM

AB Kıbrıs meselesinde federeasyon ısrarını sürdürürken, Türkiye ile ilişkilerde müdahil olması istenen Yunanistan'ın Başbakanı Miçotakis, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümünde "iğrenç Türk işgali" ifadesini kullandı!

Miçotakis, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 49. yıl dönümünde şu mesajı paylaştı:

- Hakikat, unutulmaya boyun eğmeyi reddetmek demektir. Bu nedenle, Kıbrıs'ın korkunç Türk işgalinden 49 yıl sonra, "Unutmuyorum" sloganı güncelliğini ve etkinliğini korumaktadır. Neredeyse yarım asırdır yasadışı oldubittileri inkar etmekte ve yeni mücadeleler için bir neden olmaktadır.

- 21. yüzyıl, topraklarında işgalci bir ordu bulunan bölünmüş bir Avrupa ülkesine tahammül edemez. Tek çözüm, birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti'nin iki bölgeli iki toplumlu federasyonudur.

DENDİAS'TAN TETDİT GİBİ PAYLAŞIM

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ise Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Yunanistan unutmaz" dedi.