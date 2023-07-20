İran'da Muharrem ayı nasıl geçiyor?

Muharrem Ayı için İran’da da etkinlikler başladı. Evler, sokaklar, camiler ve dini mekânlar siyah bayraklarla donatıldı. Söz konusu alanlarda, Kerbela’da katledilen Hz. Muhammed’in torunu İmam Hüseyin ve beraberindekiler için anma törenleri düzenleniyor.

Gürkan Demir Gürkan Demir
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Muharrem Ayı geldi, yas törenleri başladı. Kerbela’da katledilen Hz. Muhammed’in torunu İmam Hüseyin ve beraberindekiler yad ediliyor.

Hicri Takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem Ayı kapsamında İran’da evlere, iş yerlerine, sokaklara ve camilere siyah bayraklar asıldı. Caddeler, ikram çadırları ile donatıldı.

Birlik ve dayanışma örneklerinin ortaya koyulduğu Muharrem Ayı’nda İran’da geleneksel olarak bazı kitlesel etkinlikler düzenleniyor.

Matem yürüyüşleri, Kuran, dua ve ağıt okuma, mersiyeler söyleme, sine dövme, yemek dağıtımı ile taziye evlerine ziyaret söz konu etkinlikler arasında yer alıyor. Ayrıca İmam Hüseyin ve beraberinde öldürülenlere ilişkin canlandırmalar da yapılıyor.

Kerbala’da katledilenleri anmak, onların acısını yaşamak Muharrem Ayı boyunca yapılan etkinliklerin önemli bir unsuru.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# iran # Muharrem Ayı # Kerbela

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