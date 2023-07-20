İsrail Suriye'ye saldırı düzenledi! Füze saldırısında 2 asker yaralandı

İsrail Suriye'nin başkenti Şam'a saldırdı. İsrail'in işgal ettiği Golan Tepeleri'nden yaptığı füze saldırısı sonucu iki Suriye askeri yaralandı ve maddi hasar meydana geldi.

İsrail Suriye'nin başkenti Şam'a saldırdı. Haberi Suriye Haber Ajansı SANA geçti.

Pazar gününü pazartesine bağlayan gece 00:25'te İsrail tarafından işgal edilen Golan Tepeleri'nden Şam'a saldırı düzenlendi.

İsrail'in füze saldırısında iki Suriye askeri yaralandı. Ayrıca maddi hasar meydana geldi.

Saldırı sırasında Suriye hava savunma sistemi devreye girerek İsrail'in ateşlediği füzelerin çoğunu düşürdü.

# israil # suriye # Füze saldırısı

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