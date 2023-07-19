ABD medyası Rus ordusunu konuşuyor! Ukrayna'nın saldırısını püskürtmesi gündem oldu

Rusya Ukrayna’nın o çok beklenen karşı taaruzunu püskürttü. Rus Ordusunun bu başarısı, ABD medyasında gündem oldu.

Forbes tek bir Rus tankının karşı taarruzu durdurduğunu yazdı. Haberde, mürettebatının sergilediği cesarete dikkat çekildi, “Böylece Ukrayna ordusunun agresif saldırısını durdurmayı başardı” denildi.

KİEV’İN 28 İHA SALDIRISI ENGELLENDİ

Rusya’nın özel harekat alanında başarısız olan Ukrayna ise taktik değiştirip, terör saldırılarına başlamıştı. Bu çerçevede hedef Kırım oldu. İkinci kez Kerç Boğazı Köprüsü’ne insansız deniz araçları ile saldırılar düzenlendi.

Ancak Ukrayna istediğini alamadı. Ukrayna’nın Kırım’a 28 İHA saldırısı engellendi. Rusya ve Kırım’ı bağlayan köprüde hızlıca onarım çalışmaları yapıldı. Duran tren seferleri saldırıdan 1 gün sonra yeniden başladı. Otoyolda ise hummalı çalışma sürüyor. Bir diğer adım ise Kırım ve Herson arasında kimlik kontrolü kaldırılması oldu. Hava savunma sistemleri ile güvenliği artırılan bölge yolu 24 saat ulaşıma açık olacak.

UKRAYNA’NIN İKMAL HATLARI VURULDU

Rusya Kiev’in Kırım’daki terör saldırılarına karşı harekete geçti. Terör saldırılarının planlandığı tesislere misilleme saldırıları başlattı. Odessa ve Nikoleyev’de Ukrayna’nın ikmal hatları, 70 bin ton yakıt içeren depolama alanı imha edildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi yeni bir terör saldırısını önledi. Ukrayna istihbaratının talimatı ile Yaroslav’daki hidroelektrik santraline yönelik saldırı planı için bilgi toplayan bir kadın yakalandı.