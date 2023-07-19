KDHC'nin füze uçuş rekoru kırdığı o anlar

Güney Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde, kıtalararası balistik füze olduğu düşünülen bir füze fırlattığını duyurdu.

Füzenin türü henüz netleşmezken, bunun kıtalararası balistik füze olduğunun düşünüldüğü aktarıldı.

KDHC'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde fırlattığı ve 75 dakika havada kalan balistik füzenin deneme atışını KDHC lideri Kim Jong-un'un da izledi.