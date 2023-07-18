ABD'den Suriye'yi bölmek için yeni hazırlık! PKK/PYD Fırat'ın doğusuna çekiliyor

Suriye'de terörü besleyen ABD bölgede yeni kirli tezgahlar peşinde.

Şam yönetimi ABD'ye karşı büyük mücadele verirken Washington Suriye’ye 2 bin 500 yeni asker sevk etme kararı aldı. NATO Zirvesi'nde “teröre karşı ortak mücadele” sözü veren ABD bu sözü daha 1 hafta bile geçmeden çiğnedi. Yine HIMARS hava savunma bataryaları ve onlarca TIR askeri teçhizat da PKK bölgesine geldi. Sahaya F-16 konuşlandırılması da gündemde.

Tüm bu adımlarla beraber ABD bölgede Türkiye ile iş birliğine hazırlanıyor. PKK/YPG Fırat’ın doğusuna çekilecek. Hükümete yakın Türkiye Gazetesi'nin haberine göre boşalan yerlere muhalifler yerleştirilecek. Yeni durum sonrası en az 3 milyon Suriyeli tekrar evine dönebileceği iddia edildi.

Haberde İran'ın Irak üzerinden Ürdün ve Lübnan sınırına uzanan etkisini kırmak ve Suriye'den çıkarmak isteyen ABD'nin Türkiye'yi ikna etmek için Ankara'ya heyet gönderdiği ifade edildi.

Washington merkezli Al-Monitor haber sitesinde ise Rusya ve İran'ın ABD askerlerini Suriye'den çıkarmak için iş birliği yaptığına dair bir habere imza atıldı.

ABD'li üst düzey askeri yetkili, Suriye'deki Rus ve İran güçlerinin Washington birliklerini eninde sonunda ülkeden çekilmeye zorlamak amacıyla koordinasyon halinde olduğunu açıkladı.