Tahıl Koridoru anlaşması bitti! Rusya açıkladı

Tahıl Koridoru Anlaşması sona erdi. Moskova sürenin uzatılmadığını açıkladı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bize verilen sözler tutulmadı" dedi. Anlaşmaya ilişkin bir açıklama da Körfez turu öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Seda Akyüz Seda Akyüz
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Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile seyahat dönüşü konuşacağını belirtti. Uzmanlar ise, Ankara'nın NATO'nun genişleme stratejisine sahip çıkmasının, Rusya'nın bu adımı atmasında belirleyici olduğunu söylüyor. Ayrıca Azov komutanlarının Ukrayna'ya iadesinin de bu kararda etkili olduğu ifade ediliyor.

Meraklanan beklenen açıklama Kremlin'den geldi.

Rusya Ukrayna savaşı sonrası Türkiye önderliğinde Tahıl Koridoru Anlaşması sağlandı.

Bugüne kadar 32 milyondan fazla tahılın dünyaya taşınmasını sağlayan anlaşmanın 4. kez uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin gözler Rusya tarafında idi. Açıklama Kremlin'den geldi. Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın askıya alındığı duyuruldu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl koridoru anlaşmasının 17 Temmuz'dan itibaren yürürlükte olmayacağını açıkladı. Peskov, "Bize verilen sözler tutulmadı, süre doldu" dedi. Moskova'nın anlaşmaya geri dönmesinin Rusya'yı etkileyen şartlara bağlı olduğunu vurguladı.

Peskov açık kapı bırakarak, "Şartlarımız kabul edilirse anlaşmayı sürdürürüz" dedi.

Bir açıklama da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan geldi. Körfez ziyareti öncesi konuşan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini söyledi.

- Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum. Seyahatten dönünce Putin ile görüşmemi yapacağım. Ağustos'ta ülkemizde görüştüğümüzde bu konuşları konuşacağız.

Vatan Partisi Rusya Temsilcisi Dr. Mehmet Perinçek kararı Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Perinçek, Ankara'nın Moskova'nın güvenliğini tehdit eden NATO'nun genişleme stratejisine sahip çıkmasının Rusya'nın bu adımı atmasına neden olduğunu belirtti. Ayrıca Azov komutanlarının iadesinin de bu kararda etkili olduğunu da ifade etti.

Diğer yandan Kırım ve Rusya'yı bağlayan Kerç köprüsüne yönelik saldırılar yapıldı. Ukrayna tarafından yapılan bu saldırıyı de değerlendirdi Perinçek.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# tahıl koridoru # vladimir putin # rusya

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