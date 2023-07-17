Ukrayna'dan Kırım Köprüsü'ne saldırı

Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, Kırım Köprüsü'nün Ukrayna tarafından saldırıya uğradığını bildirdi. Konstantinov, sosyal medya hesabından, köprüye yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Son Güncelleme:

Saldırının gece gerçekleştiğini belirten Konstantinov, “Kiev’deki terörist rejim, bu gece yeni bir suç işledi, Kırım Köprüsü'ne saldırdı.” ifadesini kullandı.

Konstantinov, köprüdeki otomobil geçidini sivillerin kullandığını, demir yolu hattının ise hasar görmediğini kaydetti.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Rusya’nın Krasnodar Bölgesi Sağlık Bakanlığı, Kırım Köprüsü'ndeki olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 çocuğun yaralandığını duyurdu.

Rus basınındaki haberlerde, Kırım Köprüsü’ne yapılan saldırıda otomobil yolunun hasar gördüğü, ancak köprünün ayaklarında bir sorun olmadığı aktarıldı.

Kırım kaynaklı bazı sosyal medya hesaplarında da hasar gören köprünün görüntüleri yayınlandı.
Yerel yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, durdurulan tren seferleri yeniden başlatıldı. Geçişlere kapatılan karayolunu kullanmak isteyenlere alternatif yol bulmaları önerildi.

KIRIM KÖPRÜSÜ'NDE ACİL BİR DURUMUN YAŞANDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Kırım Valisi Sergey Aksenov, Kırım Köprüsü'nde detaylarına yer verilmeyen acil bir durumun yaşandığını, bu nedenle köprünün araç trafiğine kapatıldığını belirtmişti.

Rus sosyal medyasındaki bazı görüntülerde de köprüden dumanların yükseldiği görülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# rusya # Ukrayna # kırım köprü

Benzer Videolar

Peru'da zengin ve yoksulları ayıran "utanç duvarı" Peru'da zengin ve yoksulları ayıran "utanç duvarı"
Ben Wallace'dan Zelenski'ye "Amazon değiliz" tepkisi Ben Wallace'dan Zelenski'ye "Amazon değiliz" tepkisi
BM Kıbrıs'ta yine federasyon dedi BM Kıbrıs'ta yine federasyon dedi
Wagner silahları Rus ordusuna bıraktı Wagner silahları Rus ordusuna bıraktı
Wagner mühimmatlarını Rus ordusuna teslim etti Wagner mühimmatlarını Rus ordusuna teslim etti
NATO Zirvesi'nde Asya-Pasifik kışkırtması NATO Zirvesi'nde Asya-Pasifik kışkırtması
Zelenskiy NATO Liderler Zirvesi'nden umduğunu bulamadı Zelenskiy NATO Liderler Zirvesi'nden umduğunu bulamadı
İlham Aliyev'den Ermenistan'a çağrı! İlham Aliyev'den Ermenistan'a çağrı!
28 yıldır dinmeyen acı Srebrenitsa 28 yıldır dinmeyen acı Srebrenitsa
Almanya'da aile içi şiddette artış! Almanya'da aile içi şiddette artış!
Fagradalsfjall Yanardağı harekete geçti! Fagradalsfjall Yanardağı harekete geçti!
KDHC'den ABD'ye sert uyarı! KDHC'den ABD'ye sert uyarı!
Çok Okunanlar
1 NASA Jüpiter'de yıldırımları yakaladı!
2 Okyanuslarda uzaylılar mı var?
3 Tengri inancı nedir?
4 17 Temmuz Resmi Gazete kararları
5 Ünlü oyuncuyu ölüme götüren diyet!