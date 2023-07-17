Peru'da zengin ve yoksulları ayıran "utanç duvarı"

Peru’nun başkenti Lima’da inşa edilen 10 km’lik "utanç duvarı".

Duvarın bir tarafında milyon dolarlık evler yer alırken, gelir düzeyi düşük insanların yaşadığı duvarın diğer tarafında derme çatma evler bulunuyor. Bazı mahalle sakinleri, yapıyı, "utanç duvarı" olarak tanımlıyor.