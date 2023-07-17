Peru'da zengin ve yoksulları ayıran "utanç duvarı"

Peru’nun başkenti Lima’da inşa edilen 10 km’lik duvar, şehrin en zenginlerinin yaşadığı Santiago de Surco semtini, şehrin en yoksul kesimlerinin yaşadığı San Juan de Miraflores semtinden ayırıyor.

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Peru’nun başkenti Lima’da inşa edilen 10 km’lik "utanç duvarı".

Duvarın bir tarafında milyon dolarlık evler yer alırken, gelir düzeyi düşük insanların yaşadığı duvarın diğer tarafında derme çatma evler bulunuyor. Bazı mahalle sakinleri, yapıyı, "utanç duvarı" olarak tanımlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# peru # utanç duvarı

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