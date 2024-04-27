33 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Firari, Bursa'da yakalandı. 65 suç kaydı ve kesinleşmiş 33 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

33 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Editör: Yağmur Biçen

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, "JASAT Mercek-6" operasyonu kapsamında "taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan aranan E.A'yı (54) Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde yakaladı.

Hakkında 33 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlünün, dolandırıcılık suçundan 12, çeşitli hırsızlık suçlarından 51, güveni kötüye kullanma suçundan da 2 ayrı dosya olmak üzere 65 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen E.A, daha sonra cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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