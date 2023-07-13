Wagner silahları Rus ordusuna bıraktı! Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı orduya teslim edilmiş Wagner silahları ve tanklarının videosunu paylaştı

Başırısız ayaklama sonrasında derdest edilen Wagner, silahlarını teslim etti.

Özel askeri şirkete ait silahları Rusya Savunma Bakanlığı teslim aldı. Bakanlık, Wagner silahları ve tanklarının videosunu paylaştı.

Videoda Rus ordusuna teslim edilen cephane, topçu silahları, tanklar ve zırhlı araçların görüntüleri yer alıyor. Rus askerleri envanter sayımı yaprak silahları teslim alıyor.

Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetimine karşı karşı silahlı isyana kalkışmıştı. Putin, Wagner'i bastırmış, sorumluları ise yargıya göndermişti.

Rus lider Putin kalkışmanın bastırılmasından sonra 29 Haziran'da Moskova'ya getirilen Prigojin ve Wagner komutanları ile yüz yüze görüştü. 3 saat süren görüşme Kremlin tarafından doğrulanmış Wagner yönetiminin Putin'e bağlılık yemini ettiği açıklanmıştı.