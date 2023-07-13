Wagner silahları Rus ordusuna bıraktı! Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı

Rusya tarafından bastırılan Wagner kalkışmasından sonra özek askeri şirkete ait silahların ne olacağı merak konusuydu. Rusya Savunma Bakanlığı bu soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Rus ordusuna teslim edilmiş Wagner silahlarını gösteren bir video paylaştı.

Son Güncelleme:

Rusya Savunma Bakanlığı orduya teslim edilmiş Wagner silahları ve tanklarının videosunu paylaştı

Başırısız ayaklama sonrasında derdest edilen Wagner, silahlarını teslim etti.

Özel askeri şirkete ait silahları Rusya Savunma Bakanlığı teslim aldı. Bakanlık, Wagner silahları ve tanklarının videosunu paylaştı.

Videoda Rus ordusuna teslim edilen cephane, topçu silahları, tanklar ve zırhlı araçların görüntüleri yer alıyor. Rus askerleri envanter sayımı yaprak silahları teslim alıyor.

Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yönetimine karşı karşı silahlı isyana kalkışmıştı. Putin, Wagner'i bastırmış, sorumluları ise yargıya göndermişti.

Rus lider Putin kalkışmanın bastırılmasından sonra 29 Haziran'da Moskova'ya getirilen Prigojin ve Wagner komutanları ile yüz yüze görüştü. 3 saat süren görüşme Kremlin tarafından doğrulanmış Wagner yönetiminin Putin'e bağlılık yemini ettiği açıklanmıştı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Wagner # rusya # rusya savunma bakanlığı

Benzer Videolar

Wagner mühimmatlarını Rus ordusuna teslim etti Wagner mühimmatlarını Rus ordusuna teslim etti
NATO Zirvesi'nde Asya-Pasifik kışkırtması NATO Zirvesi'nde Asya-Pasifik kışkırtması
Zelenskiy NATO Liderler Zirvesi'nden umduğunu bulamadı Zelenskiy NATO Liderler Zirvesi'nden umduğunu bulamadı
BM Kıbrıs'ta yine federasyon dedi BM Kıbrıs'ta yine federasyon dedi
İlham Aliyev'den Ermenistan'a çağrı! İlham Aliyev'den Ermenistan'a çağrı!
28 yıldır dinmeyen acı Srebrenitsa 28 yıldır dinmeyen acı Srebrenitsa
Almanya'da aile içi şiddette artış! Almanya'da aile içi şiddette artış!
Fagradalsfjall Yanardağı harekete geçti! Fagradalsfjall Yanardağı harekete geçti!
KDHC'den ABD'ye sert uyarı! KDHC'den ABD'ye sert uyarı!
Dünya nüfusu 8 milyarı geçti! Dünya nüfusu 8 milyarı geçti!
Gadir Hum İçin görkemli kutlama Gadir Hum İçin görkemli kutlama
İranlı herkülden yeni rekor İranlı herkülden yeni rekor
Çok Okunanlar
1 Balıkesir'de ne yenir?
2 Dünya'nın en pahalı kılıcı
3 Sporcular ne kadar su tüketmeli?
4 İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi!
5 Rakı fiyatlarına dev zam