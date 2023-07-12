Zelenskiy NATO Liderler Zirvesi'nden istediğini alamadı! Rusya'dan Zirve'ye sert tepki geldi

Ukrayna üyelik garantisi hayaliyle gittiği Litvanya'daki Vilnius NATO Liderler Zirvesi'nde istediğini alamadı. NATO'nun ikinci gününde yapılan Ukrayna Konseyi toplantısında Kiev'e yeni silah ve mali yardım garantisi verildi. NATO'nun bu adımına Rusya'dan çok sert tepki geldi.

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Kremlin, "Batı'nın Ukrayna'ya güvenlik garantisi vermesi tehlikeli bir hata" uyarısı yaptı.

Litvanya'daki NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde gündem Ukrayna idi. NATO-Ukrayna Konseyi toplantısı yapıldı.

Toplantı öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Vlodomir Zelenskiy birlikte kameralar karşısına geçti. Jens Stoltenberg, "Ukrayna NATO üyeliğine çok yakın" dedi.

- Zelenskiy ile müttefik olarak görüşeceğimiz günü dört gözle bekliyorum. Şimdi Ukrayna'yı üyeliğe daha yakın hale getiriyoruz. 

NATO Genel Sekreteri,Rusya'nın, "Ukrayna'nın olası NATO üyeliğine bakışımız olumsuz" açıklamasına değindi. Moskova'yı tahrik etmeye çalıştı.

- Ukrayna'nın kendi yolunu seçme hakkı her zaman var. Moskova buna karar verecek değil. Ukrayna, NATO'ya hiç olmadığı kadar yakın.

Bu açıklamalardan sonra toplantıya geçildi. 31 NATO üyesi Zelenskiy'i alkışlarla karşıladı.

İlk kez yapılan NATO-Ukrayna Konseyi toplantısında Kiev'e "üyelik" değil ama yeni silah ve mali yardım sözü verildi. G7 ülkelerinin Ukrayna'ya yazılı taahhütler vereceği kaydedildi. Uzun vadeli güvenlik güvencelerinin önünü açacak uluslararası bir çerçevenin Çarşamba günü ilan edileceği vurgulandı. Bu adımlara Kremlin'den yanıt gecikmedi.

İlk açıklama Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'dan geldi. Ukrayna'ya güvenlik garantisi veren Batı'yı uyardı. Peskov, "Bu garantiler, Rusya'nın güvenliğini tehdit eder. Avrupa'yı gelecek için çok daha tehlikeli hale getirecektir" dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de NATO zirvesinde alınan Ukrayna’ya silah yardımlarını arttırma kararına sert gösterdi. Batı'nın çıldırdığını söyleyen Medyedev, “Aptallığın zirvesindeler. Bu bir çıkmaz sokak. 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor.” diye konuştu.

NATO Liderler Zirvesi Bildirisi'nde Ukrayna vurgusu! Dünyayı ateşe atacak açıklamaNATO Liderler Zirvesi Bildirisi'nde Ukrayna vurgusu! Dünyayı ateşe atacak açıklamaDünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# NATO Liderler Zirvesi # Ukrayna # rusya

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