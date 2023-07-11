NATO Liderler Zirvesi Bildirisi'nde Ukrayna vurgusu! Dünyayı ateşe atacak açıklama

NATO Vilnius Zirvesi ilk günü tamamladı. İlk günün ardından yayınlanan bildiride ana gündem maddesini terörizm ve Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği oluşturdu. Yayınlanan bildiride, terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele edilmesinin ortak savunma için elzem olduğu belirtildi.

"Ukrayna'nın kendi güvenlik düzenlemelerini seçme hakkını tamamen destekliyoruz." denilen NATO Vilnius Zirvesi Bildirisi'nde ayrıca, "Ukrayna'nın geleceği NATO'dadır." ifadelerine yer verildi.

RUSYA'NIN KARARA KARŞI TEPKİSİ MERAK KONUSU

Rusya, Ukrayna'nın NATO üyesi yapılmak istenmesinin ardından özel askeri operasyonlarına başlamıştı. NATO'nun Rusya'yı kuşatma planına kararlılıkla direnen Rusya'nın, son açıklamalar sonrası nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu. Rusya, NATO ile daha önce yapılan anlaşmalar gereği Ukrayna'nın NATO'ya üye olamayacağını belirtirken, ABD ve NATO tarafı Ukrayna'nın NATO'ya girmesi konusunda ısrarcı.