Putin, NATO'ya böyle gözdağı verdi!

Brüksel'deki NATO toplantısında Kiev'e silah desteğini arttırma eğilimi güç kazanırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'ya gözdağı verdi. Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yönelik olası F-16 sevkiyatına sert tepki gösterdi. Putin, "Ukrayna'da Leopard tankları yanıyor" dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşıyla ilgili son durum hakkında konuştu.

Brüksel'de yapılan ve iki gün süren NATO toplantısında, NATO'nun Kiev'e silah desteğini arttırma eğilimi güç kazanmıştı. Putin, NATO'nun silah sevkiyatlarıyla Ukrayna'daki savaşa giderek daha fazla müdahil olduğunu dile getirdi. Batıyı sert bir dille uyardı:

- NATO tabii ki Ukrayna'daki savaşa dahil oluyor. Askeri teçhizat sevkiyatları geliyor, şimdi uçak sevkiyatı seçeneği düşünülüyor. Ukrayna'da Leopard tankları yanıyor, F-16'lar da Leopardlar gibi yanacak, buna hiç şüphe yok.


Ukrayna için F-16'ların başka ülkelerde konuşlandırılması halinde buna da yanıt vereceklerini belirten Putin, " onları nasıl ve nerede vuracağımızı göreceğiz." dedi.

Putin, Ukrayna'nın karşı saldırıya geçtikten sonra 186 tank kaybettiğini söyledi.

Ukrayna'nın yakında kendi askeri ekipmanlarını kullanmayacağını söyleyen Putin, "Geriye hiç ekipmanları kalmayacak ve kullandıkları her şey yurt dışından gelecek" dedi. Bu şekilde çok uzun süre savaşamayacaklarını belirtti.

Rus savunma sanayisi bu süreçte güçlendi. Putin, geçen yıl boyunca askeri ürünlerin üretimini 2,7 kat artırdıklarını açıkladı. Daha da artıracaklarının mesajını verdi. Bazı işletmelerin gece gündüz çalıştığını söyledi.

# Putin # nato

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