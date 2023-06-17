İşte Schengen vize ambargosunu kıran ilk ülke!

Schengen vizesi başvurularında ret oranı yüzde 50’lere yükseldi. Özellikle 2023 yılında Türkiye’den gelen başvuruları reddeden Avrupa ülkelerinin sayısı giderek artıyor.



Sadece 6 ayda yapılan başvuruların yarısı ret aldı. Türkiye’nin Schengen vizesi için aldığı ret oranı ambargoların odağında olan Rusya’yı verilen ret oranını bile geçti.



Aylar süren vize işlemlerinde kontenjanlar düşürüldü ancak bu koşullara rağmen ret oranları arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan vize redlerine ilişkin yaptığı açıklamada ‘siyasi şantaj’ vurgusu yapmıştı.



Bulgaristan ise bu süreçte Gümrük Birliği’ne aykırı şekilde Türk TIR şoförlerine Schengen vizesi uygulamasına tabi tuttu. Türk ihracat firmalarını ve tır şoförlerini zora sokup mağdur etti.



Ancak Avrupa’nın vize ambargosunu Türk Devletleri Teşkilatı’nın gözlemci ülkesi deldi. Macaristan, Schengen vizesini Türkiye’den başvuru yapan vatandaşlara ortalama 8-10 gün içerisinde veriyor.



Almanya, Fransa, İsviçre gibi ülkelerin konsolosluklarından Schengen'siz dönen vatandaşlar rotayı Macaristan'a çevirdi.



Macaristan, İsveç’in NATO’ya alınması konusunda Türkiye ile ortak söylemde bulunuyor. Budapeşte, Türkiye’nin siyasi arenada ortaya koyduğu kararlara ve çözümlere de her zaman saygı duyduğunu açıkça ifade ediyor.



Bir toplantıya katılan Macaristan İstanbul Başkonsolosu Attila Pinter’de Türkiye’nin yaşadığı vize mağduriyetine ilişkin konuşmuştu. Pinter, “Biz başkonsolosluık olarak her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullanmıştı.