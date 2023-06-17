Putin böyle ateş püskürdü! St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda açtı ağzını yumdu gözünü

Rusya lideri Putin, St. Petersburg Ekonomik Forumu’ndaki konuşmasında ekonomiye değindi. Dünyada geri çevrilemez değişiklikler olduğunun altını çizen Putin, çok kutuplu dünya düzeninin güçlendiğini belirtip "Doğası gereği iğrenç neo-kolonyal sistemin sonu geldi” dedi. Rusya lideri soru- cevap kısmında da Ukrayna operasyonuna dair açıklamalar yaptı.

"UKRAYNA BU ŞEKİLDE UZUN SÜRE SAVAŞAMAZ"

Putin, Ukrayna güçlerinin aylardan beri hazırlığını yaptığı karşı saldırıyla ilgili bir soruya cevap verdi:

- Ukrayna’nın elinde yakında kendine ait silah kalmayacak, dışarıdan gelen silahlarla savaşıyorlar, bu şekilde uzun süre savaşamazsınız.

Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna’ya askeri yardım yapan Batı ülkelerine ilişkin konuştu:

- Batı, Rusya’nın savaş alanında stratejik yenilgi alması için elinde ne varsa kullanıyor, neleri varsa ortaya koyuyorlar.

Putin, Ukrayna güçlerinin başlattıklarını söylediği karşı saldırıyla ilgili ayrıca, şunları ifade etti:

- Ukrayna hamle yaptığı hiçbir sahada amacına ulaşamadı. Karşı saldırı sırasında 186 tanklarını ve 418 zırhlı araçlarını kaybettiler ve kayıpları artmayı sürdürüyor Ukrayna sürekli yeni karşı saldırı girişimlerinde bulunuyor, kelimenin gerçek manasıyla şu an, Zaporojye dahil pek çok yerde çatışmalar yaşanıyor, fakat Kiev’in (kazanma) şansı yok.

"HİTLER’İN TAKİPÇİLERİ UKRAYNA’DA DEYİM YERİNDEYSE PODYUMA ÇIKTILAR"

Putin soru-cevap kısmı sırasında, neo-Nazi güçlerin Ukrayna’daki devlet kurumlarına eklemlenmiş olmasını değerlendirdi:

- Neo-Naziler, yani Hitler’in takipçileri Ukrayna’da deyim yerindeyse podyuma çıktılar. Rusya, Nazilere karşı verilen savaşta en çok zararı gören ülke. Bunu asla unutmayacağız.

Rusya lideri, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir ‘Zelenskiy’in Yahudi olması nedeniyle neo-Nazileri devlette barındırıyor olmasının imkansız olduğu’ argümanına cevap verdi:

- Yahudi arkadaşlarım Zelenskiy’in Yahudi olmadığını, Yahudi halkının yüz karası olduğunu söylüyor.

Putin, bu nedenlerle, Ukrayna’nın neo-Nazilerden ve Nazi ideolojisinden arındırılmasının, Rusya’nın özel askeri operasyonla elde etmek istediği kilit hedeflerden birisi olduğunu ekledi.

Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna’da savaş başlatanın Kiev hükümetinin kendisi olduğunu belirtti:

- Ukrayna’da savaş 2014’te Batılı sponsorlarının desteğini arkasına alan Kiev tarafından başlatıldı fakat Batı’da bundan bahsetmemeye çalışıyorlar.

Ukrayna hükümeti 2014’te Donbass’ta yıllar sürecek ve yüzlerce insanın ölümüne ya da yerinden olmasına sebep olan bir askeri operasyon başlatmıştı.

Kaynak: https://sputniknews.com.tr/amp/20230616/putin-st-petersburg-ekonomik-forumunda-konusuyor---1072536594.html