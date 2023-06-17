Filistin lideri Abbas, Çin'de böyle karşılandı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'deki Büyük Halk Salonunda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı görkemli bir törenle karşıladı. Karşılama töreninde, askeri bando Filistin ve Çin milli marşlarını seslendirdi ve 21 topla selam verildi.

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Filistin Devlet Başkanı Abbas, Çin'e resmi bir ziyaret düzenledi.

Şi'nin eşlik ettiği Abbas, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun  Şeref Kıtasını inceledi. İki devlet başkanı ayrıca Şeref Kıtası'nın yürüyüşünü de izledi.

Karşılama törenine Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi direktörü Wang Yi ile Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Qin Gang da katıldı.

Abbas'a ziyaretinde başbakan yardımcısı, dışişleri bakanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi üyeleri eşlik etti.

Abbas, Şi'nin davetlisi olarak dört günlük bir devlet ziyareti için Salı sabahı Çin başkentine gitti.

Abbas, bu yıl Çin'in ev sahipliği yaptığı ilk Arap devlet başkanı. Ziyareti, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 35. yıl dönümü münasebetiyle gerçekleşti.

Daha önce sırasıyla Mayıs 2005, Nisan-Mayıs 2010, Mayıs 2013 ve Temmuz 2017'de Çin'e dört devlet ziyareti gerçekleştirdi.

Kaynak: CCTV

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