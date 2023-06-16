Zelenski "öldü" dedi: Kadirov onu bu video ile yalanladı

Ukrayna, Çeçen Lider Kadirov'un sağ kolu Delimhanov'un öldürüldüğünü duyurdu. Kadirov ise bu yalanı Delimhanov ile paylaştığı bir video ile ortaya çıkardı.

Melike Özen Melike Özen
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Çeçen Lider Kadirov, Ukrayna tarafından öldüğü iddia edilen Delimhanov ile bir video paylaştı. Videoda Delimhanov'un iyi bir durumda olduğu görüldü.

Kadirov, paylaştığı videoya şunları not düştü:

- Duma milletvekili Adam Delimhanov ile ortak fotoğrafımızın yayınlanmasından sonra bile Ukrayna medyasının onun tasfiyesi hakkında pervasızca yalan söylemeye devam ettiğini büyük bir şaşkınlıkla not ediyorum. Gerçekten öyle mi? Onların çirkin yalanlarını çürütemeyeceğimizi mi düşünüyorsun?

Kadirov, videoyu yayınlamadan önce alaycı bir şekilde Delimhanov'un iletişim için müsait olmadığını yazdı ve Ukrayna gizli servisinden "sevgili kardeşinin" yeri hakkında veri sağlamasını istedi.

Çeçen lider bu durumu paylaştığı mesajda açıkladı.

Kadirov, Delimhanov'un ölüm haberlerinin sahte olduğunu başından beri biliyordu. Ancak Ukrayna medyasının ne kadar ileri gittiğini herkese göstermek için böyle bir yol izledi.

# kadirov # Zelenskiy

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