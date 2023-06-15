Beyaz Saray'da NATO toplantısı! Stoltenberg ile Biden görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ABD’ye gitti. Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü.

Biden’in diş tedavisi nedeniyle ertelenen görüşme gerçekleşti. Stoltenberg-Biden görüşmesinde Temmuz ayında yapılacak NATO toplantısının içeriğine dair mesajlar verildi. Ukrayna’nın müzakere masasına güçlü oturtulması ve İsveç’in üyeliği…

ABD BAŞKANI NATO’NUN EN GÜÇLÜ DÖNEMİNİ YAŞADIĞINI SAVUNDU

Biden yine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i hedef alarak başladı sözlerine. Daha önceki açıklamalarındaki gibi Atlantik İttifakı’nın en güçlü olduğu dönemi yaşadığını iddia etti. Rus Lider Putin'in yanıldığını savundu.

İsveç’in üyeliği için çalıştıklarını söyledi Biden. ABD’nin kolektif savunma taahhüt eden NATO'nun 5. maddesine bağlı olduğunu kaydetti.

NATO’DAN RUSYA’YA KARŞI KİEV’E DESTEK

Biden’den sonra konuşan Stoltenberg, Ukrayna’daki son duruma değindi. AB ve ABD silahları ve parası ile ayakta kalabilen Ukrayna ordusunun karşı taarruzda ilerleme kaydettiğini ileri sürdü. "Ukraynalılar ne kadar çok toprağı özgürleştirebilirlerse, müzakere masasında elleri o kadar güçlü olacaktır." dedi.

NATO Genelsekreteri Vilnius Zirvesi’nde gayri safi yurtiçi hasılanın en az yüzde 2'sini kapsayacak şekilde savunma yatırımı yapmalarının beklendiğini ifade etti.

Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da İsveç'in Türkiye ve Finlandiya ile imzaladığı "Üçlü Muhtıra"daki taahhütlerini yerine getirdiğini savunuldu. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, "Buna İsveç'in son olarak geçirdiği terörle mücadele yasası da dahil. İsveç NATO'nun değerlerini taşıyan güçlü ve yetkin bir savunma ortağı" ifadelerini kullandı.