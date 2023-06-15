Donald Trump hakim karşısına çıktı! Hakkındaki 37 suçlamanın tümünü reddetti

Amerika Birleşik Devletleri’nin Eski Başkanı Donald Trump, devlete ait gizli belgeleri sakladığı iddiasıyla yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Miami’deki federal mahkemede görülen davanın ilk duruşmasında, Trump’a hakkındaki, devlete ait gizli belgeleri saklamak ve soruşturmayı engellemekle ilgili 37 ayrı suçlama okundu. Eski Başkan, suçlamaların tümünü reddetti.

İddianamede, Trump ile mahkeme salonunda yer alan yardımcısı Walt Nauta'ya da yanlış beyan vermek ve komplo kurmak gibi farklı suçlamalar yöneltildi. Nauta, suçlamalara cevap vermek için süre talep etti.

Davayı izlemek için mahkeme salonuna çok az sayıda gazeteci alındı, fotoğraf, görüntü ya da ses kaydı alınmasına izin verilmedi.

Yaklaşık 50 dakika süren duruşmanın ardından Trump, dışarda bekleyen kalabalığın tezahüratları arasında mahkeme binasından ayrıldı.

TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ilk duruşma sonrası New Jersey'de dikkat çeken bir konuşma yaptı. Trump, 2024 başkanlık seçimini yeniden kazanması halinde Joe Biden hakkındaki suç iddialarının peşini bırakmayacağını söyledi. “ABD tarihinin en yozlaşmış başkanı Biden ve ailesi için özel bir savcı atayacağım. Derin devleti tamamen yok edeceğim” ifadesini kullandı.