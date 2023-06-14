NATO Avrasya'ya gözdağı vermeye kalktı: "Air Defender 2023" Almanya'da başladı

"NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı" olarak nitelendirilen “Air Defender 2023” Almanya’da yapıldı. Batı basını bu tatbikat ile Rusya başta olmak üzere Avrasya ittifakına gözdağı olarak yorumladı.

NATO’YA SALDIRI SİMÜLASYONU YAPILACAK

Hava unsurlarının yer alacağı tatbikatın senaryosu önemliydi. 25 ülkenin katıldığı tatbikatta NATO üyesi bir ülkeye yönelik saldırıya verilecek simülasyonu planlandı. Tatbikatın hedef konumu Baltık Denizi seçildi. Böylece Atlantik İttifakı bir nevi savaşa hazırlık düzeyini ölçecek. Almanya’nın ev sahipliği yaptı tatbikat Doğu Avrupa’yı kapsayacak.

Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ingo Gerhartz’den de tatbikat değerlendirmesi geldi. Rusya’ya yönelik provokasyondan kaçınılacağını söyledi. Tatbikatın gerilimi artırıcı görünmemesi için her şeyi yapacaklarına kaydetti. Polonya ile Litvanya arasında Baltık Denizi’ne kıyısı bulunan Kaliningrad’a doğru uçuş gerçekleştirilmediği bilgisini paylaştı.

NATO TARİHİNİN EN BÜYÜK HAVA TATBİKATI

250 uçak ve 10 binden fazla personel ile icra edilen tatbikat 23 Haziran’a kadar devam edecek. Alman Hava Kuvvetlerine ait tüm üsler kullanımda olacak. Günde 250 sorti yapılacak.