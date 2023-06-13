Arap-Çin ekonomisinden Riyad çıkarması: 10 milyar doları aşan 30 anlaşma imzalandı

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde 10. Arap-Çin İşadamları Konferansı düzenleniyor. Konferansın sloganı “Refah İçin Birlik”…

Riyad konferansa ilk kez ev sahipliği yapıyor. Arap ve Çin iş dünyası Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı, Arap Birliği Genel Sekreterliği, Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi ve Arap Odalar Birliğinin ortaklığıyla bir araya geldi. Çin ve Arap ülkelerinin en büyük şirket yöneticileri ve bakanları buluştu.

Arap-Çin İş Forumu’nda konuşan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, Çin ile enerji alanında rekabet değil, bütünleştirici ilişkileri kurduklarını söyledi. Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonunun Çin Kuşak ve Yol Girişimi ile bütünlük içinde olduğunu ifade etti.

10 MİLYAR DOLARI AŞAN 30 ANLAŞMA İMZALANDI

23 ülkeden 3 bin kişinin katıldığı konferansın ilk gününde, 10 milyar doları aşan yatırım anlaşmaları imzalandı. Teknoloji, yenilenebilir enerji kaynakları, tarım, emlak, tedarik zincirleri, turizm ve sağlık alanlarında 30 anlaşma yapıldı.

Suudi Arabistan ve Çin arasındaki elektrikli araba, madencilik ve demir yolları anlaşmaları dikkat çekti. İki ülke hem askeri, hem ekonomik hem de diplomatik alanda işbirliklerini güçlendirici adımları hızlandırmakta kararlı görünüyor.