ABD'den PKK/PYD'ye yeni takviye: Askeri ve lojistik konvoy gönderildi

Köşeye sıkışan ve giderek güç kaybeden terör örgütü PKK/YPG’nin imdadına ABD yetişiyor.

ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki Haseke'ye askeri ve lojistik takviye konvoyu gönderdi.

ABD güçlerine ait 40’a yakın araçtan oluşan takviye konvoyunun Irak'ın Suriye sınırındaki El-Velid Sınır Kapısı'ndan Haseke'ye girdi.

Zırhlı askeri araçlar, akaryakıt tankerleri ve çok miktarda mühimmat PKK/YPG’nin işgalinde bulunan Rumeylan, Şeddadi ve Tel Beyder'e ulaştırıldı.

Öte yandan ABD'nin seçim öncesi 700'ü aşkın teröristi Suriye'nin kuzeyindeki askeri üslerine taşıdığı öğrenilmişti.