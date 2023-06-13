ABD'den PKK/PYD'ye yeni takviye: Askeri ve lojistik konvoy gönderildi
Terörü besleyen ABD, PKK ile kurduğu ortak üsse takviye yaptı. PKK/YPG’nin işgalindeki Haseke'deki terör yuvalarına 40’a yakın araçtan oluşan askeri ve lojistik takviye konvoyu gönderildi.
Köşeye sıkışan ve giderek güç kaybeden terör örgütü PKK/YPG’nin imdadına ABD yetişiyor.
ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki Haseke'ye askeri ve lojistik takviye konvoyu gönderdi.
ABD güçlerine ait 40’a yakın araçtan oluşan takviye konvoyunun Irak'ın Suriye sınırındaki El-Velid Sınır Kapısı'ndan Haseke'ye girdi.
Zırhlı askeri araçlar, akaryakıt tankerleri ve çok miktarda mühimmat PKK/YPG’nin işgalinde bulunan Rumeylan, Şeddadi ve Tel Beyder'e ulaştırıldı.
Öte yandan ABD'nin seçim öncesi 700'ü aşkın teröristi Suriye'nin kuzeyindeki askeri üslerine taşıdığı öğrenilmişti.