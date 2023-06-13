ABD'den PKK/PYD'ye yeni takviye: Askeri ve lojistik konvoy gönderildi

Terörü besleyen ABD, PKK ile kurduğu ortak üsse takviye yaptı. PKK/YPG’nin işgalindeki Haseke'deki terör yuvalarına 40’a yakın araçtan oluşan askeri ve lojistik takviye konvoyu gönderildi.

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Köşeye sıkışan ve giderek güç kaybeden terör örgütü PKK/YPG’nin imdadına ABD yetişiyor.

ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki Haseke'ye askeri ve lojistik takviye konvoyu gönderdi.

ABD güçlerine ait 40’a yakın araçtan oluşan takviye konvoyunun Irak'ın Suriye sınırındaki El-Velid Sınır Kapısı'ndan Haseke'ye girdi.

Zırhlı askeri araçlar, akaryakıt tankerleri ve çok miktarda mühimmat PKK/YPG’nin işgalinde bulunan Rumeylan, Şeddadi ve Tel Beyder'e ulaştırıldı.

Öte yandan ABD'nin seçim öncesi 700'ü aşkın teröristi Suriye'nin kuzeyindeki askeri üslerine taşıdığı öğrenilmişti.

# abd # pkk # pyd # terör

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