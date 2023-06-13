Hindistan'dan NATO'ya "hayır" yanıtı: Modi yönetimi yüzünü Avrasya'ya çevirdi

Avustralya, Japonya, İsrail, Yeni Zelanda ve Güney Kore’den sonra Hindistan’a NATO+ üyeliği teklif edildi. Yeni Delhi teklifi kabul etmedi.

ABD, Asya-Pasifik’teki varlığını NATO ile pekiştirmeye çalışıyor. Washington’dan giderek uzaklaşan Yeni Delhi’yi yeniden hizalamak istiyor. Ancak Modi yönetimi, BRICS ortağı ve sınır komşusu Çin’i karşısına almak istemiyor. ABD’nin yapay “Hint-Pasifik” gündeminin aracı olmayı red ediyor.

ABD Kongresi’nde Çin Komünist Partisi üzerinde çalışan komite Pentagon ve Beyaz Saray’a, “NATO Plus düzenlemesini Hindistan'ı da kapsayacak şekilde güçlendirmesini" tavsiye etti. Teklif Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ABD'ye yapacağı devlet ziyaretine az bir süre kala geldi.

Konu gündem toplantısı yapan Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’a soruldu. Bakan, ABD liderliğindeki NATO+’ya üye olmayı reddetti.

Dünyanın değiştiğini, insanların bu değişimi kabul etmekte zorlandığını kaydetti. ABD’nin ise dünyaya sadece Atlantik İttifakı’ndan baktığını söyledi. Bugün bile hala bir çok Amerikalının kafasında “Kuzey Amerika şablonu” olduğunu ifade etti. Ancak “NATO şablonunun Hindistan için geçerli olmadığını” belirtti.

NATO+ tüm NATO üyeleri ve diğer beş ülkeden oluşuyor. Avustralya, Japonya, İsrail, Yeni Zelanda ve Güney Kore’nin yer aldığı savunma gurubu ABD’nin Çin’i çevreleme hedefli Asya-Pasifik girişimi olarak görülüyor.