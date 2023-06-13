Putin'den anlamlı ziyaret: Askerlere cesaret madalyası verdi

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in başkent Moskova'nın eteklerinde bulunan Vishnevsky askeri hastanesinde düzenlenen, özel askeri operasyonda yaralanan askerleri Savunma Bakanı Sergei Shoigu eşliğinde denetlediği ve onlarla görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Hastanedeki askerlere seslenen Putin, "Her biriniz birer kahramansınız ve bu istisnasız Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılan tüm Rus askerleri için geçerli." dedi.