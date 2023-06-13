Tunus AB'nin şantajına boyun eğmedi: 900 milyon avroluk rüşvet reddedildi!

Kendine yeni bir göçmen hapishanesi arayışındaki Batı, Tunus’un kapısını çaldı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Tunus “göçmen hapishanesi” olmayı reddetti.

Teklif Lüksemburg’da yapılan AB’nin Ortak Avrupa İltica Sistemi CEAS toplantısında şekillendi. Türkiye ile imzalanan sığınmacı anlaşmasının bir benzeri hazırlandı. Ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Hollanda Başbakanı Mark Rutte Tunus’a gitti.

Ekonomik kriz ve IMF kıskacındaki Tunus’a 900 milyon euroluk yardım paketi ile 150 milyon euroluk acil destek fonu teklif edildi. Karşılığında ise göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerine izin vermemesi ve sığınmacıları kamplarda toplaması istendi.

TUNUS SINIR BEKÇİSİ OLMAYI REDDETTİ

AB’nin şantajına boyun eğilmedi, rüşveti geri çevrildi. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, “Bizi sınır muhafızı haline getiremezsiniz” dedi. Avrupa’nın sınır bekçisi olmayacaklarını vurguladı.

AB TUNUS’U İKNA ETMEYE ÇALIŞACAK

Von der Leyen ise Tunus liderinin geri çevirdiği anlaşma konusunda ısrarcı olacaklarını söyledi. Bu ay sonu yapılacak AB liderler zirvesine işaret etti. Anlaşmayı imzalamayı umduklarını söyledi.

Tunus, Avrupa'da daha iyi bir yaşam umuduyla çoğu Sahra altı Afrika ülkelerinden olan göçmenler için Avrupa’ya geçiş noktası. Ekonomik çıkmazın kronikleştiniz Tunus iş bulamayan ve evine yemek götüremeyen göçmenler deniz yolu ile İtalya'nın yolunu tutuyor. AB Tunus’ta ekonomik kriz nedeniyle göçmen akışının hızlanmasından korkuyor.