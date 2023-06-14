İran'daki fuarda deprem farkındalığı öne çıktı

İran’da tamamlanan "2’inci İnşaat Sektöründe Yeni Teknolojilerin Kullanımı Fuarı’nda deprem farkındalığı öne çıktı. Binaları daha güvenli ve doğal afetlere dayanıklı hale getirme yaklaşımıyla düzenlenen fuarda çok sayıda yerli ve yabancı firma ağırlandı.

Gürkan Demir Gürkan Demir

2’inci İnşaat Sektöründe Yeni Teknolojilerin Kullanımı Fuarı İran’da tamamlandı. Fuarda deprem farkındalığı ön plana çıktı.

İRAN AMBARGOLARI AŞMAYA DEVAM EDİYOR

ABD yaptırım ve ambargolarına rağmen ekonomik atılım için birçok alanda fuarlar düzenleyen İran, son olarak inşaat alanındaki onlarııca yerli ve yabancı firmaya ev sahipliği yaptı. Tahran Uluslararası Fuarlar Salonu'ndaki etkinlik, binaları daha güvenli, deprem ve doğal afetlere dayanıklı hale getirme yaklaşımıyla düzenlendi.

İran İslam Şura Meclisi Milletvekili İkbal Şakiri, fuar hakkında Ulusal Kanal’a özel değerlendirmeler yaptı. İkbal Şakiri açıklamasında, "Bu fuar, inşaat sektörünün teknolojik kapasitelerini sergilemiş ve inşaat sektörü aktivistleri arasında teknoloji ve güvenlik alanında rekabet yaratmıştır. İran, inşaat sektörü alanında iyi bir ilerleme kaydetmiştir ve şimdi İran'ın bu alandaki ürünleri diğer ülkelere ihraç edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Fuar sorumlularından Mehşid Münferid de İranlı şirketlerin yabancı firmalarla iş birliği yapmasının önemine dikkat çekti. Mehşid Münferid, "İnşaat sektörünün finansal açıdan ülke ekonomilerine önemli katkıları olduğu ve bu alandaki ilerlemenin ekonomik büyüme üzerinde önemli bir etkisi olabileceği göz önüne alındığında, bu tür fuarlar düzenleyerek bu sektörün mevcut etkileşimlerini iyileştirebileceğimizi ve yabancı taraflarla bu alanda başarılı işbirliklerinin oluşumuna tanık olacağımızı umuyoruz." dedi.

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