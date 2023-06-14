Ukrayna askeri tankını bırakıp kaçtı: Rus ordusu Leopard tankı ele geçirdi

ABD ve Avrupa'nın Ukrayna Ordusu'na verdiği zırhlı araç ve tanklar, operasyonun seyrini değiştirmiyor. Rusya harekata başarıyla devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun elinde bulunan Alman yapımı bir Leopard tank ile ABD yapımı bir Bradley zırhlı araç ele geçirdiklerini açıkladı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ele geçirilen Leopard tank ve Bradley zırhlı muharebe aracın görüntüleri paylaşıldı.Açıklamada "Şimdi bunlar bizim ganimetlerimiz." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık askeri araçların motorlarının çalıştığına da dikkat. Öte yandan, Ukrayna askerlerinin aracı terk ederek kaçtığı aktarıldı.