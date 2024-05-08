CHP Niğde İl Kadın Kolları Başkanı Yaşar ve yönetimi istifa etti!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Başkanı Fatma Yaşar yaşadığı haksızlık sebebiyle istifa etti!

CHP Niğde İl Kadın Kolları Başkanı Yaşar ve yönetimi istifa etti!
Editör: Metehan Gül
Son Güncelleme:

CHP Niğde İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yaşar, yaşadıkları haksızlıklar nedeniyle CHP İl Kadın Kolları Başkanlığından yönetimiyle birlikte istifa ettiğini açıkladı.

Fatma Yaşar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli Niğdeliler, kıymetli partililerim, sayın basın mensupları, yaşadığım haksızlıklar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Niğde İl Kadın Kolları Başkanlığından bugünden itibaren istifa etmiş bulunmaktayım. Benimle birlikte bu yolu yürüyen kadın kolları yönetiminde yer alan değerli arkadaşlarım da istifa etmiştir. Herkese emeklerinden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde CHP Niğde Gençlik Kolları Başkanı Orpen Nergiz de haksızlığa uğradığını belirterek, görevden alındığını açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# chp # kadın kolları
Çok Okunanlar
Borç arayanlar dikkat! Bankalardan faizsiz 25 bin TL kredi
Borç arayanlar dikkat! Bankalardan faizsiz 25 bin TL kredi
Altın ve dolar yatırımcıları dikkat! İslam Memiş'ten önemli uyarılar geldi...
Altın ve dolar yatırımcıları dikkat! İslam Memiş'ten önemli uyarılar geldi...
Kırmızı ete indirim geliyor!
Kırmızı ete indirim geliyor!
Sağanak yağışlar devam edecek mi? 7 Mayıs 2024 hava durumu
Sağanak yağışlar devam edecek mi? 7 Mayıs 2024 hava durumu
Uzmanlar kan sulandırıcı ilaç kullanımı hakkında uyardı!
Uzmanlar kan sulandırıcı ilaç kullanımı hakkında uyardı!
Öne Çıkanlar Devlet Bahçeli Özgür Özel'e Avrupa Birliği tepkisi | ULUSAL HABER Devlet Bahçeli Özgür Özel'e Avrupa Birliği tepkisi | ULUSAL HABER İşçilerin kaldığı yatakhanede yangın çıktı İşçilerin kaldığı yatakhanede yangın çıktı