İzmir'de tarihi binada çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir Konak'taki Basmane semtinde bulunan iki katlı tarihi binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı sardı.

Çevredeki işletmelerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından binada bulunan ve dumandan etkilenen bir kadın tahliye edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansta tedavisi yapılan kadın, hastaneye kaldırıldı.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

İtfaiyenin tarihi binada soğutma çalışmaları devam ediyor.



