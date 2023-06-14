Suriye'de ABD helikopteri düştü: 10’u ağır 22 asker yaralandı

Suriye'nin kuzeyinde Amerikan helikopteri düştü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 11 Haziran’da CH-47 Chinook tipi bir helikopterin kaza kırıma uğradığınnı duyurdu.

CENTCOM’un açıklamasında, 10’u ağır 22 Amerikan askerinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, "olayda herhangi bir düşman ateşi rapor edilmemiştir” denildi, ancak ayrıntılı bilgi verilmedi.

ABD’nin, büyük çoğunluğu ülkenin kuzeydoğusunda olmak üzere Suriye'de yaklaşık 900 askeri bulunuyor. ABD, terör ögütü PKK/YPG ile birlikte işgal altında tuttuğu bölgelerde, Suriye’nin petrol ve tahıl kaynaklarını yağmalıyor.

Suriye hükümetinin 2022 yılı verilerine göre, ülkedeki petrolün yüzde 83'ü ABD ordusu tarafından çalındı. Petrol hırsızlığının, 2022 yılında Suriye’ye verdiği zarar ise 100 milyar dolardan fazla…

Gerek Suriye hükümeti, gerekse Rusya ve Çin, ABD’nin Suriye’deki yağmasını uluslar arası alanda pek çok kez dile getirdi. Hırsızlık, defalarca kez görüntülerle belgelendi.