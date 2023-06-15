Çin'den ABD'ye uyarı! Ziyaret öncesi dikkat çeken açıklama...

Çin, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’in yapacağı Pekin ziyareti öncesinde Washington’u uyardı. Blinken’i arayan Çin Dışişleri Bakanı, “İç işlerimize karışmayı bırakın” dedi.

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ABD’ye Çin ziyaretinden önce uyarı geldi. Washington’dan Çin işlerine karışmayı bırakması istendi.

Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, ABD'li Dışişleri Anthony Blinken talebiyle telefonda görüşme yaptı. Blinken ve Çin Gang, kriz nedeniyle diplomatik temaslarının kesilmesinin ardından ilk kez doğrudan görüştü.

Çin Gang, görüşmede ABD’yi uyardı. Washington'a rekabet adı altında ülkesinin temel çıkarlarına ve güvenliğine zarar vermemesi, iç işlerine karışmaması uyarısında bulundu.

ABD Dışişlerinden görüşmeye dair açıklama yapıldı. “İkili ilişkilerde "yanlış hesaplama ve çatışmadan kaçınmak" için sorumlu bir şekilde yönetmek için "açık iletişim hatlarını korumanın önemini" konuşuldu” denildi.

Hazine Bakanı Yellen, ABD Kongresinde yaptığı konuşmada, Çin ile ayrışma büyük bir felaket olur açıklamasında bulunmuştu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Şubat'ta Çin'e ait yüksek irtifa balonunun ABD hava sahasına girmesinin ardından yaşanan kriz nedeniyle ziyareti iptal etmişti. Şimdi gözler yeni ziyaret tarihinde olacak. Blinken 18 Haziran’da Çin’e gidecek.

# çin # adb

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