Göçmen teknesi alabora oldu: 79 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan'ın Mora Yarımadası Navarin açıklarında can pazarı yaşandı. Göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu.

Yunanistan'da yılın en ölümcül göçmen faciası olarak görülen olayda 79 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla kişi kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler, Kalamata Limanı'na götürüldü.

Yunan Sahil Güvenlik Sözcüsü Nikolaos Aleksiu, teknenin aşırı yüklü olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Kurtarılan göçmenlerin ifadelerine göre teknenin ambarında çok sayıda kadın ve çocuk olduğu öğrenildi.

Libya’nın doğusundaki Tobruk bölgesinden İtalya’ya gitmeye çalışan teknede Suriye, Filistin, Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenlerin olduğu öğrenildi.

# yunanistan # göçmen

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