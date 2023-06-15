İşte Europol raporunda PKK gerçeği: "PKK Avrupa'yı üs olarak kullanıyor"

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol, 2023 yılı "Avrupa Birliği Terörizm Durumu ve Eğilimi Raporu"nu yayımladı. Raporda PKK’nın Avrupa’daki idari, terörist kazanma ve finansal faaliyetlerine yer verildi. PKK’nın Avrupa’da “çok aktif” olduğu tespitine yer verilen Europol raporunda, terör örgütünün Avrupa Birliği üyesi ülkeleri üs olarak kullandığını kaydedildi.

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı’na göre Avrupa'da aşırı sol eğilimli kişiler PKK’ya katılarak, çatışma bölgelerinde görev aldı. Bu kişiler PKK saflarında çatışmalara katıldıktan sonra Avrupa’ya geri döndü. Europol, bu durumun Avrupa Birliği üyesi ülkeler açısından tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Raporda, PKK'nın, Avrupa Birliği’ndeki aşırı sol örgütler ve anarşist gruplarla yakın ilişki içerisinde olduğu belirtildi. Bu ilişkiler kapsamında Suriye'de YPG unsurlarının bulunduğu bölgelerde aşırı solcu ve anarşist gruplara silahlı eğitim verildiği ifade edildi.

PKK’nın Avrupa Birliği üyesi ülkelerde “kampanya” adı altında büyük miktarda para topladığı, elde edilen fonun da Suriye’deki uzantısı YPG’ye gönderildiği kaydedildi. Europol raporunda terör örgütünün Avrupa Birliği içerisinde uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yoluyla gelir elde ettiğine işaret edildi.

Raporda, PKK’lıların Avrupa’da, Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması ve PKK'nın terör örgütleri listesinden çıkarılması için Avrupa Birliği’nde lobi faaliyetleri yaptığı da aktarıldı.