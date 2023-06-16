Rusya'dan Batı'ya açık tehdit: "İnternet kablolarını keseriz"

Rusya'nın eski Devlet Başkanı Dimitry Medvedev, Kuzey Akım boru hatlarını Batı'nın hedef aldığını söyledi.

Medvedev, Rusya'nın ABD ve Avrupa'daki internet ve iletişim hatları açısından hayati öneme sahip yer altı kablolarını kesebileceği uyarısında bulundu.

Kuzey Akım boru hatları, Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz taşıyan iki büyük borudan oluşuyor. Geçen yıl bu borularda patlamalar meydana gelmişti. Kremlin, patlamaların nedeninin Ukrayna tarafından yapılan sabotaj olduğunu söylerken, Kiev bunları reddetti.

Medvedev, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olarak yaptığı açıklamada, Kuzey Akım boru hatlarının Batılı ülkeler tarafından hedef alındığını söyledi. Medvedev, "Batılı ülkelerin Kuzey Akım'ı patlattığına dair yeni kanıta ulaşırsak ahlaki olarak da düşmanlarımızın okyanus tabanındaki iletişim kablolarını imha etme konusunda bir çekincemiz olmaz" dedi.