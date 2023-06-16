Donald Trump uzlaşmayı reddetti! Avukatı, Adalet Bakanlığı ile uzlaşma önermişti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, "devlete ait gizli belgeleri sakladığı" yönündeki soruşturmada avukatının Adalet Bakanlığı ile uzlaşma girişimini reddetti. Trump’ın “daha kavgacı bir tutum” alınması tavsiyesini dikkate aldığı belirtildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanlığı ile uzlaşmayı reddetti. Washington Post’un üç kaynağa dayandırdığı habere göre, Trump’ın avukatı Christopher Kise, geçen yaz, gizli belgeler soruşturması konusunda Trump'a Adalet Bakanlığı ile uzlaşma önerdi.

Kise, elindeki tüm belgelerin geri verilmesi sözüne karşılık soruşturmadan vazgeçilmesi için Adalet Bakanlığı ile uzlaşılabileceğini ve böylece taraflar arasındaki “hararetin düşürülebileceğini” Trump'a söyledi. Ancak Trump, Kise’ın bu önerisini, diğer avukatlarının soruşturmaya karşı “daha kavgacı bir tutum” alınması tavsiyesini dikkate alarak reddetti.

Kise’nin, Trump’a söz konusu uzlaşma önerisini birkaç kez daha götürdüğü ancak Trump’ın kararını değiştirmemesi üzerine Adalet Bakanlığı ile uzlaşma girişiminden vazgeçtiği kaydedildi. Eski Florida Başsavcısı olan Kise’ye, geçen yıl Trump'ın ekibine katılması için 3 milyon dolar ödenmişti.

Trump’ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması kapsamında basılarak içeriden yaklaşık 15 kutu belgeye el konulmuştu. Trump, önceki gün Florida’daki federal mahkemede hakim karşısına çıkarak gizli belgeler konusunda hakkındaki 37 ayrı suçlamayı reddetmişti.