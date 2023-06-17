İran'dan Zengezur Koridoru açıklaması: "Ermenistan reddederse..."

Azerbaycan ile Nahçıvan’ı birbirine bağlaması için açılması planlanan Zengezur Koridoru hakkında tartışmalar sürerken İran’dan önemli bir açıklama geldi. Açıklamada koridora karşı olunmadığı ifade edildi.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde Zengezur Koridoru hakkında bir değerlendirme yaptı. Erdoğan, “Zengezur Koridoru için sorun çıkaran Ermenistan değil İran” ifadelerini kullandı.



Bu sözler üzerine İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in Erdebil temsilcisi Seyyid Hasan Amili Cuma hutbesinde konuya ayrı bir parantez açtı.



Amili, Ermenistan topraklarında açılacak Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki bağlantı yoluyla ilgili İran’ın bir sorunu olmadığını belirtti. Türkiye’nin endişelenmesine gerek olmadığını ifade eden Amili, Ermenistan-İran sınırının başka ülkelerin kontrolüne geçmesine karşı olduklarını kaydetti.



Cuma İmamı Amili, geçmişten beri Nahçıvan’a ulaşmak için Azerbaycan-İran sınırında bulunan Bilesuvar şehrinden geçişlerin olduğunu söyledi:

- Ermenistan yolu sağlamayı reddederse, İran, Azerbaycan'ı İran topraklarından Nahçıvan'a bağlayacak en iyi yolu yapmaya bile hazır. Azerbaycan ile Nahçıvan ve Türkiye'yi birbirine bağlayacak İran topraklarıdır. Her iki yoldan da Türk hükümeti mallarını Orta Asya'ya rahatlıkla ulaştırabilir. Ama biz erişim istemiyoruz mülkiyet istiyoruz denilirse bu uluslararası kurallara, ulusların ve hükümetlerin ulusal egemenliklerine uygun değildir.