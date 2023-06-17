Paşinyan'dan "Ağrı Dağı" eleştirisi: "Onun bizimle ne ilgisi var?"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan parlamentosunda muhalefetten bir milletvekili ile girdiği diyalogda devlet sembollerine ilişkin eleştirilerde bulundu.



Paşinyan, "Bizim armamızın üzerinde tasvir edilen nedir? diye sordu. Ardından Paşinyan "Üzerinde Ermenistan'ın dört hanedanının arması, Ağrı Dağı üzerinde Nuh'un gemisi. Armaya bakınca benim aklıma soru geliyor, onun bizimle ne ilgisi var?" ifadesini kullandı.



Armada Ağrı Dağı'nın yer almasının "kendi toprağımız" algısı yaratacağını belirten Paşinyan, "Bu bizi yok edin anlamına geliyor." dedi.



Paşinyan, bu tip uygulamaların halkın psikolojisine katkı sağlamadığını söyledi.

ERMENİSTAN ARMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Üstünde Ermenilere ait semboller ile sola bakan bir Kartal, sağa bakan bir aslan figürü bulunuyor. Armanın tam ortasındaki turuncu kalkanın içindeki dağ ise Ağrı Dağı'dır. Arma, Ermenistan'ın hedefleri ve yaşamları hakkında bilgiler veriyor.