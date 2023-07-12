28 yıldır dinmeyen acı Srebrenitsa! 30 kurban daha defnedildi

Srebrenitsa kurbanları, katliamın 28'inci yılında törenlerle anıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, katliamın merkez üssü olarak kullanılan eski akümülatör fabrikasında tören yapıldı. Ayrıca kimliği belirlenen 30 kurban daha, Potoçari Anıt Mezarlığı’na defnedildi.

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Avrupa'nın göbeğinde 8 binden fazla Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Katliamı, aradan geçen 28 yıla rağmen yakın tarihin kanaya yarası olarak tazeliğini koruyor.

Srebrenitsa için, Bosna Hersek’te, Birleşmiş Milletler’in üs olarak kullandığı ve katliamın merkezi haline gelen eski akümülatör fabrikasında anma töreni düzenlendi.

Törene Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Denis Becirovic, Konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic’in yanı sıra Türkiye’den Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da katıldı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Denis Becirovic, Srebrenitsa'daki soykırımın Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler’i eleştiren Becirovic, "Birleşmiş Milletler savaş zamanı yaptıkları hataları kabul etti. Ancak son dönemde savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'na aykırı davranılıyor." İfadelerini kullandı.

Anma töreninin ardından soykırım mezarlığı olarak bilinen Potoçari Anıt Mezarlığı ziyaret edildi, kurbanların mezarlarına karanfiller bırakıldı.

Srebrenitsa’da kayıpları bulmak için devam eden çalışmalarda, naaşlarına ulaşılan kurbanlar, kimlikleri tespit edilerek, her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa veriliyor.

Bu yıl kimlikleri tespit edilen 30 kurban daha, törenle defnedildi. Son definlerle Srebrenitsa'da şu ana kadar, kimliği belirlenenlerin sayısı 6 bin 751'e yükseldi.

Srebrenitsa katliamının 28. Yıldönümünde Hırvatistan’da da sessiz yürüyüş yapıldı. Başkent Zagreb’teki yürüyüşe Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran da katıldı. Ayrıca Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde de Srebrenitsa kurbanları için anma törenleri düzenlendi.

Yugoslavya İç Savaşında Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri, 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'yı işgal etti. Mladic, kente hiç zorlanmadan girerken, Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan siviller de Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların şehirden çıkmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Birleşmiş Milletler korumasındaki binlerce sivilin, Avrupa’nın gözü önünde katledilmesi, 2'inci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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